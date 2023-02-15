"Лучшее предложение" - психологический триллер в Баку

16 февраля в Доме кино в Баку в рамках проекта АртВерг состоятся показ и обсуждение фильма "Лучшее предложение", сообщает Day.Az.

Организаторы мероприятия - НПО Arts Council Azerbaijan и Фонд 100-летия мирового кино.

В рамках проекта АртВерг проходят показы фильмов, после которых участники мероприятия делятся впечатлениями от просмотра кинокартин, проводят обсуждения, участвуют в дискуссиях. Зачастую мероприятия проекта АртВерг сопровождаются лекциями, проводимыми иностранными и местными искусствоведами, кинокритиками и т.д.

"Лучшее предложение" - итальянский психологический триллер. Картина была удостоена множества наград и премий, в основном за операторскую работу и музыку. В фильме рассказывается об истории любви и обмана в мире дорогих художественных аукционов и антиквариата.

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