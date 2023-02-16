Скончалась известная американская актриса

Американская актриса Рэкел Уэлч, известная по фильму "Миллион лет до нашей эры" (1966), умерла в возрасте 82 лет.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на ее менеджера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, актриса умерла в среду утром после непродолжительной болезни.

Уэлч родилась в Чикаго 5 сентября 1940 года. Популярность к ней пришла после съемок в фильме "Миллион лет до нашей эры". Уэлч удостоилась премии "Золотой глобус" (1975) за лучшую женскую роль в фильме "Три мушкетера" (1973).