«Я — легенда 2» с Уиллом Смитом будет вдохновлена «The Last of Us»

Сюжет второй части фильма "Я - легенда" будут опираться на альтернативный финал одноименного романа Ричарда Мэтисона. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Weed Road Pictures заключила многолетний контракт с Warner Bros., в ходе которого будет выпущено продолжение картины с Уиллом Смитом. Сюжет проекта также будет основан на продолжении книги Мэтисона.

"Я одержим идеей "The Last of Us", где мы видим не просто постапокалипсис, но и мир спустя 20-30 лет после катастрофы. В Нью-Йорке, который мы покажем, это будет особенно заметно", - поделился глава Weed Road Pictures Акива Голдсман.