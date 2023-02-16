Рианна пообещала выпустить новый альбом

Певица Рианна в беседе с британским Vogue призналась, что готова выпустить новый музыкальный альбом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артистка рассказала, что хотела бы порадовать поклонников новой музыкой уже в этом году. "Честно говоря, было бы смешно, если бы это было не в этом году. Но я просто хочу повеселиться. Я просто хочу создавать музыку и снимать видео", - говорит Рианна.

Последний на данный момент альбом исполнительницы "Anti" вышел в 2016 году. Рианна объяснила, что с тех пор не выпускала полноформатных альбомов, потому что не могла создать музыку на одном уровне с "Anti", который она считает "самым блестящим".