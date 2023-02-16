«Уэнсдэй» назвали самым популярным сериалом 2022 года

Дебютный сериал Тима Бертона "Уэнсдей" обошел по популярности сериалы "Дом дракона", "Монстр: История Джеффри Дамера" и "Наблюдатель". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на исследование Samba TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как правило, уточнили аналитики, основная доля просмотров приходится на первые пятнадцать дней после премьеры. Однако популярность "Уэнсдей" увеличивалась в течение сорока дней. Только 66% зрителей посмотрели его в первые 15 дней. Остальных, предполагают аналитики, частично привлекла вирусная популярность сериала в социальных сетях, где распространялся как необычный танец главной героини, так и попытки повторить его и пародии на него.