Warner Bros начали работу над фильмом «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Киностудия Warner Bros приступила к разработке фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя", передает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам инсайдера, в студии хотели выпустить такой фильм после успеха постановки пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" в Лондоне. Пока проект находится на ранних стадиях разработки. "Все мечтают, чтобы вернулись основные звезды фильма, включая Дэниела Рэдклиффа, но пока говорить об этом рано. Все, кто работает над проектом, хотят позвать Дэниела, но сначала нужно решить, сколько будет фильмов, получить сценарий и определиться с бюджетом", - сказал источник.

Восемь фильмов франшизы "Гарри Поттер" были сняты компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Кроме того, в большой прокат вышла серия фильмов "Фантастические твари" о событиях, предшествовавших основной саге.