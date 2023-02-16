Universal выпустит киноадаптацию мультфильма «Как приручить дракона»

Кинокомпании Universal и DreamWorks Animation выпустят киноадаптацию мультфильма "Как приручить дракона". Полноценное производство должно стартовать до конца года, сообщает в четверг, 16 февраля, развлекательный портал Collider, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Беззубик снова взлетит, поскольку Universal объявила, что в 2025 году они выпустят экранизацию фильма DreamWorks Animation "Как приручить дракона" на большом экране", - сообщает портал.

Сценарий адаптации напишет канадский режиссер Дин ДеБлу, который был одновременно сценаристом и режиссером номинированной на премию "Оскар" трилогии - "Как приручить дракона" (2010), "Как приручить дракона 2" (2014) и "Как приручить дракона: Тайное" (2019). Он же выступит продюсером и режиссером будущего произведения.

Авторы уже начали подбор актеров. Премьера релиза запланирована на 14 марта 2025 года.

Сериал "Как приручить дракона" был основан на книгах Крессиды Коуэлл и заработал более $1,6 млрд по всему миру, а также породил три телевизионных сериала - DreamWorks Dragons, Rescue Riders и The Nine Realms.