Бывший дом Мадонны на Голливудских холмах продается за $21 миллион

Бывший дом Мадонны на Голливудских холмах, которым она владела с 1993 по 1996 год, выставлен на продажу. Об этом Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певица купила поместье в испанском стиле 1920-х годов постройки в 1993 году примерно за $5 млн и продала его три года спустя.

Нынешним владельцем дома считается модельер Леон Макс, который надеется его продать за $21 млн.

В особняке девять спален и шесть ванных комнат, пройдя через фойе, можно увидеть башню с винтовой лестницей, соединяющую несколько уровней особняка, а также старинный лифт, отделанный деревянными панелями. В доме также есть лоджия, выходящая в центральный двор с высокими пальмами, фонтаном и камином, библиотека, двухэтажная гостиная и другие удобства.

Из окон особняка открывается вид на Голливудский холмы. На территории располагаются живые изгороди, цитрусовые деревья, бассейн и гараж на две машины.