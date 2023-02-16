Warner Bros. снимет новый фильм о Гарри Поттере?

Киностудия Warner Bros. опровергла информацию о планах экранизировать пьесу "Гарри Поттер и Проклятое дитя", продолжив серию фильмов о мальчике-волшебнике. Как передает Day.Az, об этом сообщила в четверг британская газета Daily Mirror, сославшись на представителя студии.

"Эти сообщения не соответствуют действительности", - заявил собеседник издания.

Daily Mirror также напоминает, что актер Дэниэл Рэдклифф, исполнявший главную роль в восьми фильмах поттерианы, ранее заявлял в интервью, что ему бы не хотелось возвращаться к образу, который он много лет воплощал на экране.