Жена Брюса Уиллиса объявила о его новом неизлечимом диагнозе

Почти год Брюс Уиллис страдает от "афазии". Близкие звезды делают все, чтобы помочь ему справиться с недугом, однако на днях появились неутешительные известия, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Супруга 67-летнего Брюса поблагодарила фанатов за непрерывную поддержку в трудное время. "Как семья, мы хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех вас за выражение любви и сострадания к Брюсу за последние десять месяцев. За вашу доброту и потому, что мы знаем, что вы любите Брюса так же сильно, как и мы, мы хотели сообщить вам последние новости", - отметила в послании Эмма.

Она поделилась, после того, как им стало известно об "афазии", Уиллису с каждым днем становилось все хуже. Позже специалисты дали неутешительное заключение. "Теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD). К сожалению, проблемы с общением - это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя облегчение в том, что мы наконец-то получили четкий диагноз", - добавила мама двух дочек.

"FTD - это жестокая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали и может поразить кого угодно. Для людей в возрасте до 60 лет FTD является наиболее распространенной формой деменции, и поскольку получение диагноза может занять годы, FTD, вероятно, гораздо более распространен, чем мы знаем. Сегодня нет методов лечения этой болезни. Реальность, которая, как мы надеемся, может измениться в ближайшие годы. По мере лечения Брюса мы надеемся, что любое внимание СМИ может быть сосредоточено на том, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большей осведомленности и исследований", - добавила Эмма.

Семья голливудского актера обращает внимание общественности на серьезную проблему. "Брюс всегда верил в использование своего голоса в мире, чтобы помочь другим и повысить осведомленность о важных проблемах как публично, так и в частном порядке. Мы знаем, если бы он мог, он бы хотел сегодня рассказать об этом, привлекая глобальное внимание и общаясь с теми, кто также имеет дело с этой изнурительной болезнью, и тем, как она влияет на большое количество людей и их семьи", - уверена Эмма.

"Брюс всегда находил радость в жизни - и помогал всем, кого он знает. Мир увидел, что чувство заботы возвращается к нему и ко всем нам. Мы были так тронуты любовью, которую вы все разделили к нашему дорогому мужу, отцу и другу в это трудное время. Ваше постоянное сострадание, понимание и уважение позволят нам помочь Брюсу жить как можно более полноценной жизнью", - заключила жена Брюса от лица Деми Мур и всех его дочерей: Румер, Скаут, Таллулы, Мейбл и Эвелин.