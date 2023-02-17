Селена Гомес назвала причину набора веса

Певица и актриса Селена Гомес ответила на критику хейтеров из-за набора веса. Ее слова цитирует Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам артистки, у нее происходят колебания веса из-за лекарств, которые она принимает. "Когда я принимаю лекарства, я, как правило, набираю много веса, и это нормально. Когда я перестаю принимать препараты, я, как правило, худею", - объяснила она.

Гомес призвала хейтеров отписаться от нее в соцсетях и не писать гневные комментарии по поводу внешнего вида. "Я не модель. У нас бывают дни, когда мы, возможно, чувствуем себя плохо, но я бы предпочла быть здоровой и заботиться о себе. Мои лекарства важны, и я верю, что именно они мне помогают", - говорит исполнительница.

В 2015 году врачи диагностировали у Селены Гомес тяжелое аутоиммунное заболевание - системную красную волчанку, а в 2017 пересадили почку.