Warner Bros. опровергла новости о работе над фильмом «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Представитель Warner Bros. отреагировал на новости о том, что киностудия снимает фильм "Гарри Поттер и проклятое дитя". Его слова цитирует Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне таблоид The Sun сообщил, что Warner Bros. приступила к разработке нового проекта франшизы "Гарри Поттер". Сообщалось, что после успеха постановки пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" в Лондоне студия разрабатывает одноименный фильм.

"Эти сообщения не соответствуют действительности", - заявил источник из Warner Bros.

Восемь фильмов франшизы "Гарри Поттер" были сняты компанией Warner Bros. по книгам английской писательницы Джоан Роулинг.