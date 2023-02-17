https://news.day.az/showbiz/1538928.html Warner Bros. опровергла новости о работе над фильмом «Гарри Поттер и проклятое дитя»
Warner Bros. опровергла новости о работе над фильмом «Гарри Поттер и проклятое дитя»
Представитель Warner Bros. отреагировал на новости о том, что киностудия снимает фильм "Гарри Поттер и проклятое дитя". Его слова цитирует Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Накануне таблоид The Sun сообщил, что Warner Bros. приступила к разработке нового проекта франшизы "Гарри Поттер". Сообщалось, что после успеха постановки пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" в Лондоне студия разрабатывает одноименный фильм.
"Эти сообщения не соответствуют действительности", - заявил источник из Warner Bros.
Восемь фильмов франшизы "Гарри Поттер" были сняты компанией Warner Bros. по книгам английской писательницы Джоан Роулинг.
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