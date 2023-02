Скончалась известная американская актриса

Американская актриса Стелла Стивенс, которая снялась с Элвисом Пресли в фильме "Девочки! Девочки! Девочки!" (Girls! Girls! Girls!, 1962), умерла в возрасте 84 лет в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Variety.

Сын актрисы сказал, что она страдала болезнью Альцгеймера.

Стелла Стивенс начала кинокарьеру в фильме "Скажи лишь одно для меня" (Say One For Me, 1959), после которого в 1960 году она получила премию "Золотой глобус" как лучшая дебютантка. Актриса добилась известности благодаря картине "Девочки! Девочки! Девочки!", а также снялась в фильмах "Чокнутый профессор" (The Nutty Professor, 1963) и "Приключения "Посейдона" (The Poseidon Adventure, 1972).