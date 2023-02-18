Звезда «Бонда» Джуди Денч пожаловалась на стремительную потерю зрения

88-летняя звезда "Бонда" и "Влюбленного Шекспира" Джуди Денч призналась, что стала стремительно терять зрение, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнительница роли М рассказала, что всегда гордилась своей фотографической памятью, но из-за проблем со зрением ей стало сложнее заучивать свои реплики.

"Раньше мне было легко учить свои роли. Я даже сейчас могу без подготовки процитировать вам "Двенадцатую ночь" Шекспира. Но сейчас я не то, что не могу учить свой текст, я еще и забываю, когда моя героиня должна что-то говорить", - призналась британская актриса.

Обладательница ордена Кавалеров Почета и дама-командор ордена Британской империи призналась, что вынуждена идти на уловки ради продолжения карьеры. Так, она просит свою подругу зачитывать ей ее реплики вслух, чтобы Денч могла заучить их по памяти через повторение.