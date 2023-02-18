Звезда «Дневников вампира» разводится с женой

Звезда сериала "Дневники вампира" Пол Уэсли подал на развод с женой после 5 лет брака, сообщает Us Weekly, в чьем распоряжении оказались бракоразводные документы пары, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной расставания Уэсли указал "непримиримые разногласия". Документы на развод были поданы в суд 17 февраля 2023 года. Адвокат актера уточнил, что договариваться о разделе совместного имущества бывшие супруги будут чуть позже.

Брак с Инес де Рамон для Уэсли стал вторым, до этого он три года был женат на Торри Девито. Свои отношения с Инес актер рассекретил в 2018 году. В сентябре 2022-го появились слухи о расставании пары, но свой развод они подтвердили только сейчас.

Западные СМИ утверждают, что еще летом звезда "Дневников вампира" начал отношения с моделью Натали Кукенбург. У Инес де Рамон в личной жизни тоже все гладко: с ноября 2022 года ей приписывают роман с Брэдом Питтом.