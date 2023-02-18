Пострадавший в ДТП Джереми Реннер вернулся к съемкам

Едва не погибший актер "Мстителей" Джереми Реннер вернулся к съемкам, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Реннер, который в начале 2023-го года сильно пострадал из-за наезда на него снегоуборочной машины, анонсировал новый проект - четырехсерийное шоу Disney+ под названием "Rennervations".

По замыслу проекта, Реннер отправится в путешествие по миру, в котором расскажет о самых необычных и уникальных автомобилях. Дата премьеры первого сезона шоу пока не раскрывается, но уточняется, что проект должен выйти в 2023 году.