"Почему я притягиваю каких-то ненормальных?"

Недавно на Филиппа Киркорова подали в суд: один из рыбаков Балаково обвинил поп-короля в незаконно оборудованном пирсе возле дома. Мужчина утверждал, что строение не дает местным жителям спокойно удить рыбу.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, 55-летний Филипп Бедросович считает, что всему виной его популярность. Певец уверен: особо впечатлительные люди сами ищут в поступках звезды подтекст.

"Раздробить, расчленить. Кого берем? Кто у нас виноват? Филипп Киркоров. Ну что же это такое? Почему я притягиваю все время каких-то ненормальных людей, которые в каждом моем поступке ищут подвох", - сказал Киркоров.

Музыкант ничуть не встревожен грядущими разбирательствами. По его словам, пирс построен законно, необходимые бумаги оформлены, а опытные специалисты будут представлять его в зале заседания.

"Слава Богу, в суд идти не надо. У меня замечательная команда юристов, которые быстро поставят на место и представят все документы. Суд не успеет начаться, как уже закончится, потому что это полный абсурд", - заявил Филипп Бедросович в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.

Стоит отметить, в последнее время Киркорову не до судебных тяжб: он активно работает над новыми проектами, и плотно занялся собственной внешностью. Недавно король отечественной эстрады поразил поклонников стройной фигурой и подтяжкой лица.

Артист счастлив, что ему удалось найти силы и привести себя в порядок. "Я потерял желание что-либо делать. Coca-Cola все пил, ел и накопил лишних 40 килограмм. Ну, надоело мне это в конце концов. У меня дети подрастают, я должен быть примером", - делится музыкант причинами внезапных перемен.