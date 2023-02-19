Невролог назвал болезнь актера Брюса Уиллиса "билетом в один конец"

Болезнь голливудского актера Брюса Уиллиса - это "билет в один конец". Такое заявление врач-невролог Ян Власов сделал в беседе с "Российской газетой", передает Day.Az.

По словам врача, лобно-височная деменция и другие формы этого заболевания означают развитие в мозге дегенеративных процессов. Они безвозвратно уничтожают нейроны и их связи.

По словам Власова, пока ученые не нашли способа вылечить эту болезнь. Ее могут только замедлить, отсрочить появление симптомов.

"Кто первым найдет способ удержания психического здоровья, по сути, будет "править миром"", - сказал врач.