https://news.day.az/showbiz/1539488.html Невролог назвал болезнь актера Брюса Уиллиса "билетом в один конец"
Невролог назвал болезнь актера Брюса Уиллиса "билетом в один конец"
Болезнь голливудского актера Брюса Уиллиса - это "билет в один конец". Такое заявление врач-невролог Ян Власов сделал в беседе с "Российской газетой", передает Day.Az.
По словам врача, лобно-височная деменция и другие формы этого заболевания означают развитие в мозге дегенеративных процессов. Они безвозвратно уничтожают нейроны и их связи.
По словам Власова, пока ученые не нашли способа вылечить эту болезнь. Ее могут только замедлить, отсрочить появление симптомов.
"Кто первым найдет способ удержания психического здоровья, по сути, будет "править миром"", - сказал врач.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре