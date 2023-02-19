Фанат открыл стрельбу на концерте Мота в Москве

Фанат открыл стрельбу на концерте певца Мота в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел ночью 19 февраля в одном из ресторанов в Москве на улице Рочдельская. Известно, что посетитель заведения выстрелил из травматического оружия, когда на концерте находились несколько десятков человек.

Приехавшие на место правоохранители не обнаружили злоумышленника. В результате происшествия никто не пострадал.

Предполагается, что у стрелявшего случился конфликт с охраной ресторана. До этого компания из семи человек пыталась попасть на сцену во время концерта Мота. Посетителей попросили покинуть заведение, их вывели на улицу. Затем один из них выстрелил из травматического пистолета в землю. У него отобрали оружие, после чего вся компания нарушителей спокойствия уехала на машинах в неизвестном направлении.

По факту происшествия организована проверка.