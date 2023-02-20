https://news.day.az/showbiz/1539653.html Премия BAFTA: названа "Лучшая режиссерская работа"
Премия BAFTA: названа "Лучшая режиссерская работа"
Германский режиссер Эдвард Бергер удостоен награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая режиссерская работа".
Об этом объявили в воскресенье на 76-й церемонии вручения главной кинонаграды Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Премию 53-летнему режиссеру принесла антивоенная драма "На Западном фронте без перемен" (Im Westen nichts Neues, 2022). Это уже шестая "бронзовая маска" фильма за этот вечер.
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