На премии BAFTA назвали лучшую актрису

Австралийская актриса Кейт Бланшетт удостоена в воскресенье награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая женская роль", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Престижную награду 53-летняя актриса получила за роль Лидии Тар - дирижера и композитора - в драме "Тар" (Tar, 2022) Тодда Филда. Это четвертая "бронзовая маска" в карьере Бланшетт. Ранее она была отмечена главной британской кинопремией в 2014 году (за роль в фильме "Жасмин" - Blue Jasmine), в 2005 году ("Авиатор" - The Aviator) и в 1999 году ("Елизавета" - Elizabeth). Роль в фильме "Тар" принесла Бланшетт в январе "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".