Скончался известный американский актер

Американский актер Ричард Белзер, получивший известность за роль в сериале "Закон и порядок", умер в воскресенье в возрасте 78 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила актриса Ларейн Ньюман в Twitter.

"Я так опечалена известием о кончине Ричарда Белзера, - говорится в тексте публикации. - Я так любила этого парня. Он был первым, с кем я подружилась, когда приехала в Нью-Йорк для съемок в (передаче - прим. ТАСС) SNL... Он был одним из самых веселых людей на свете. Мастер работы с публикой. Прощай, дорогой".

По данным журнала Hollywood Reporter, Белзер умер в своем доме на юго-западе Франции в окружении своей семьи из-за "множества проблем со здоровьем".