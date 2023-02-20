Эд Ширан и Адель отказались выступать на коронации Карла III

Издание Daily Mail сообщает, что король Карл III "был разочарован" отказом Адель и Эда Ширана выступить на его коронации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предположительной причиной отказа артистов выступить на мероприятии в Виндзорском замке 6 мая стал их плотный график. У Ширана запланирован концерт в Техасе накануне коронации Карла III, о выступлениях Адель в тот период пока нет информации.

Также сообщается, что в списке желаемых артистов Карл III указал Гарри Стайлса. Король лично выбрал музыкальную программу и попросил, чтобы греческая церковная музыка прозвучала в память о его покойном отце принце Филиппе, который скончался в 2021 году.