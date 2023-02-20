Организаторы свадьбы Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма судятся с семьей невесты

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, состоявшаяся в апреле 2022 года в имении отца невесты во Флориде, стала предметом судебных разбирательств между организаторами мероприятия и семьей Пельтц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно иску, поданному в суд Майами основательницами агентства по организации мероприятий Plan Design Events Николой Брагин и Арианной Грижальба, данная свадьба готовилась в условиях хаоса. По этой причине они требуют 41 000 фунтов стерлингов (около 84 000 манатов - ред.) в качестве возмещения ущерба.

Агентство Брагин и Грижальба было привлечено к организации свадьбы Бекхэма и Пельтц за шесть недель до мероприятия - после того, как с задачей не справился Престон Бэйли, занимавшийся, в частности, церемонией бракосочетания Кетрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа. В заявлении женщин говорится, что отец Николы требовал отменить свадьбу, называя ее "сраным шоу", однако его супруга, Клаудиа, выступила против, потому что это могло повредить карьере их дочери.

Также в процессе подготовки семья невесты приняла ряд решений, которые в заявлении называют ошибочными и о которых не должна была узнать семья Бекхэм. Так, Пельтц потратила 100 000 долларов на макияж и свадебную укладку и просила не говорить об этом отцу, поскольку это может его рассердить. Также невесту и ее мать волновало, чтобы о допущенных ошибках не узнала Виктория Бекхэм, мать Бруклина.

Иск Брагин и Грижальба был подан в ответ на заявление, поданное на них в суд отцом невесты, миллиардером Нельсоном Пельтцем. Он заявил, что они были уволены за несколько недель до свадьбы из-за допущенных ошибок, и потребовал вернуть ему 132 000 фунтов стерлингов (270 000 манатов - ред.) аванса, выплаченного за их услуги. Это половина от обещанной им за работу суммы.