Джеки Чан о съемках в «Рыцаре теней»

Новый экшен с Джеки Чаном "Рыцарь теней" - веселый фильм-сказка для всей семьи. Легендарный актер боевиков общается с призраками, творит из воздуха причудливые предметы, но, если надо, как всегда, бросается в рукопашную. Перед выходом фильма в России Джеки Чан ответил на вопросы "Известий", передает Day.Az.

"Рыцарь теней" спустя четыре года после премьеры в Китае наконец добрался до России.

"Еще ни разу не играл ученого. Пу Сунлин - реальная историческая личность. Ну, вернее, мой персонаж создан на основе его биографии. Понятно, что в нашем фильме все вымысел. Но Пу Сунлин был действительно великим писателем, который написал превосходные, а иногда очень странные рассказы. А еще он был поэтом и каллиграфом! Короче, где он и где я - ничего общего", - сказал Чан.

Артист снова самостоятельно исполнил более 90% трюков в картине и считает, что самое главное в кинопроизводстве - это чтобы всем вокруг тебя было комфортно и радостно.

"Мне не очень сложно выполнять трюки, потому что я каждый день тренируюсь, и подолгу. Мне нравится пахать, нравится быть на съемочной площадке, нравится знать, что каждый на своем месте, каждому комфортно и безопасно. Мне уже 68 лет, и я все равно стараюсь все делать сам", - добавил актер.

Также Джеки Чан признался, что в последнее время видит себя в роли актера, который дерется, а не бойца, который умеет играть. Поэтому ищет себе роли с драматическим потенциалом, например "Карате Кид", "1911", "Меч дракона", "Иностранец".

"А еще я хочу романтические роли. Хочу петь и танцевать на экране. Хочу свой собственный "Ла-Ла Ленд"!" - заявил актер.