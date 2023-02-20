https://news.day.az/showbiz/1539727.html В Японии умер создатель аниме
В Японии умер создатель аниме
Создатель аниме и манги Лэйдзи Мацумото скончался в возрасте 85 лет. Об этом 20 февраля сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
По его данным, автор умер от острой сердечной недостаточности 13 февраля.
Мацумото работал в жанре научной фантастики и популяризировал космические оперы. К его самым известным произведениям относятся "Космический линкор "Ямато", "Галактический экспресс 999", "Космический пират Харлок".
Кроме того, Мацумото сотрудничал с группой Daft Punk. Результатом их совместной работы стал мюзикл "Интерстелла 5555", созданный как видеоряд к альбому Discovery.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре