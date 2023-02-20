В Японии умер создатель аниме

Создатель аниме и манги Лэйдзи Мацумото скончался в возрасте 85 лет. Об этом 20 февраля сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его данным, автор умер от острой сердечной недостаточности 13 февраля.

Мацумото работал в жанре научной фантастики и популяризировал космические оперы. К его самым известным произведениям относятся "Космический линкор "Ямато", "Галактический экспресс 999", "Космический пират Харлок".

Кроме того, Мацумото сотрудничал с группой Daft Punk. Результатом их совместной работы стал мюзикл "Интерстелла 5555", созданный как видеоряд к альбому Discovery.