«Аватар 2» снова обогнал «Титаник» по кассовым сборам

Фильм "Аватар 2" Джеймса Кэмерона снова обошел по сборам другую картину режиссера "Титаник" в мировом прокате с продажами билетов по всему миру на сумму 2,243 миллиарда долларов и стал третьей самой кассовой лентой в истории (без учета инфляции). Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Титаник", продажи билетов по всему миру которого составили 2,194 миллиарда долларов до глобального переиздания в 3D в начале месяца теперь оцениваются в 2,242 миллиарда долларов по всему миру. На данный момент список самых кассовых фильмов всех времен возглавляет первая часть "Аватар" Кэмерона (2,92 миллиарда долларов), на втором месте расположилась лента "Мстители: Финал" братьев Энтони и Джо Руссо (2,79 миллиарда долларов).

При этом ожидается, что "Аватар: Путь воды" не догонит картину Marvel или первый "Аватар", выпущенный в 2009 году.