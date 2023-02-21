Отец Рианны узнал о беременности дочери на Супербоуле

Отец барбадосской певицы Рианны Рональд Фенти узнал о беременности дочери во время шоу по случаю Супербоула. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Фенти был так же удивлен, как и все зрители, когда певица продемонстрировала округлившийся живот во время шоу. "Боже мой! Моя малышка выглядит беременной", - сказал он, сидя на трибунах. Мужчина также выразил надежду, что на этот раз исполнительница родит девочку.

Сообщается, что у Рианны, урожденной Робин Рианна Фенти, на протяжении многих лет были непростые отношения с отцом.