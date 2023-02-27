Джеймс Кэмерон хочет увидеть режиссером «Бэтмена» женщину

Режиссер Джеймс Кэмерон в беседе с Time признался, что хотел бы увидеть супергеройский блокбастер с мужским персонажем во главе, снятый женщиной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Надо, чтобы женщина-режиссер сняла крупный боевик, хотя этим некоторое время занималась Кэтрин Бигелоу (создательница "На гребне волны" и бывшая жена Кэмерона, - прим. "Газеты.Ru"). Она бы отказалась от любого фильма с главной женской ролью. И считаю, что это более здоровая перспектива", - сказал режиссер. - "Почему бы женщинам не снимать мужские роли? Попросите их снять "Бэтмена".

В 2017 году Кэмерон раскритиковал режиссерку Пэтти Дженкинс, снявшую "Чудо-женщину". Тогда кинематографисту не понравился наряд героини, который, по его мнению, служит "объективной парадигме". Сейчас Кэмерон признает, что отчасти был неправ: "Мне понравился фильм. Женщина ведь хочет быть красивой и хорошо одетой не сколько для мужчины, сколько для себя. Так ведь?"