Спилберг сообщил о работе над мини-сериалом о Наполеоне

Режиссер Стивен Спилберг сообщил, что приступил к работе над мини-сериалом о Наполеоне Бонапарте, в основу которого лег сценарий Стэнли Кубрика. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил Спилберг, сценарий был написан еще в 1961 году.

"Мы находимся в процессе создания <...> сериала из семи серий для <...> HBO", - сказал Спилберг на пресс-конференции в рамках Берлинского кинофестиваля.

Кубрик планировал заняться съемками фильма о Наполеоне после картины "Космическая одиссея 2001 года", однако до производства дело не дошло из-за финансовых трудностей.