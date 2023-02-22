https://news.day.az/showbiz/1540305.html Спилберг сообщил о работе над мини-сериалом о Наполеоне
Спилберг сообщил о работе над мини-сериалом о Наполеоне
Режиссер Стивен Спилберг сообщил, что приступил к работе над мини-сериалом о Наполеоне Бонапарте, в основу которого лег сценарий Стэнли Кубрика. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отметил Спилберг, сценарий был написан еще в 1961 году.
"Мы находимся в процессе создания <...> сериала из семи серий для <...> HBO", - сказал Спилберг на пресс-конференции в рамках Берлинского кинофестиваля.
Кубрик планировал заняться съемками фильма о Наполеоне после картины "Космическая одиссея 2001 года", однако до производства дело не дошло из-за финансовых трудностей.
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