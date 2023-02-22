Монику Беллуччи заподозрили в романе с Тимом Бертоном

Итальянскую актрису Монику Беллуччи заподозрили в романе с американским кинорежиссером Тимом Бертоном. Об этом сообщает французский журнал Paris Match, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В минувший вторник, 21 февраля, 58-летняя Моника Беллуччи и 64-летний Тим Бертон попали в объективы папарацци во время прогулки по улицам Парижа. На фотографии, опубликованной на обложке Paris Match, актриса запечатлена идущей под руку с кинорежиссером. Оба одеты во все черное.

Отмечается, что роман между ними завязался после встречи на 14-м кинематографическом фестивале имени братьев Люмьер, который прошел в октябре прошлого года во французском городе Лион. Там Бертон получил награду из рук Беллуччи.

Моника Беллуччи была замужем дважды: за фотографом Клаудио Карлосом Бассо (1990-1994) и актером Венсаном Касселем (1999-2013). От второго брака у актрисы есть две дочери - 18-летняя Дева и 12-летняя Леони.

Что касается Тима Бертона, он был женат один раз. Первой и единственной супругой кинорежиссера стала фотограф Лена Гейске: в феврале 1989 года они сыграли свадьбу, а в декабре 1991-го развелись. В 1992 году он обручился с танцовщицей Лизой Мэри, однако в 2001-м ушел от нее к актрисе Хелене Бонэм Картер. В том же году Бертон и Бонэм Картер обручились, в 2003-м у них родился сын Билли Рэй, в 2007-м - дочь Нелл. В 2014 году, прожив вместе 13 лет, они расстались.