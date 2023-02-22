Аврил Лавин разорвала помолвку с Mod Sun

Канадская певица Аврил Лавин разорвала помолвку с музыкантом Дереком Райаном Смитом, наиболее известным под псевдонимом Mod Sun. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О причинах разрыва пары неизвестно, однако, по словам источника, в последнее время у Лавин и Смита были проблемы в отношениях. Уточняется, что измена не была причиной расставания артистов.

"Еще три дня назад, когда он уезжал на гастроли, они были вместе и помолвлены. Если что-то изменилось, то для него это новость", - сообщил представитель Mod Sun.

По данным издания, несколько дней назад исполнительницу заметили в компании рэпера Tyga, однако инсайдеры сообщили, что исполнителей связывают дружеские отношения.

В апреле прошлого года Дерек Райан Смит сделал Аврил Лавин предложение, на которое певица ответила согласием.