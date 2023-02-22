Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм восхитил сеть мастерством в приготовлении блинов на Масленицу. Соответствующий видеоролик жена футболиста Виктория опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Виктория Бекхэм сняла своего мужа Дэвида за готовкой. В опубликованном видеоролике Дэвид переворачивает блин на сковородке, подкидывая его вверх.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Виктория, в свою очередь, похваливает его за кадром и смеется.

"Впечатляюще!", - написала в комментариях супермодель Синди Кроуфорд. А русскоязычные поклонники футболиста и бывшей солистки Spice Girls удивились, что те тоже празднуют Масленицу.

Позже старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин решил переплюнуть отца и показал, как делает то же самое с закрытыми глазами. "Я буквально единственная, кто не умеет готовить в нашей семье", - пошутила Виктория.