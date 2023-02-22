https://news.day.az/showbiz/1540444.html Мурад Ариф готовит для поклонников вечер сюрпризов и музыкальных открытий
Мурад Ариф готовит для поклонников вечер сюрпризов и музыкальных открытий
Популярный певец, композитор, ведущий Мурад Ариф 19 мая выступит с сольным концертом во Дворце Гейдара Алиева в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мурад Ариф выступит в сопровождении живого оркестра и исполнит свои хиты, которые слушатели знают наизусть, а также новые композиции.
Также артист споет в дуэте с известными певцами, для которых в свое время написал композиции, ставшие шлягерами.
Почти двухчасовая программа обещает запомниться публике яркими моментами, сюрпризами и приятными музыкальными открытиями.
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