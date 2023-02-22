Максим Галкин о концерте в Баку - ВИДЕО
Известный российский артист эстрады Максим Галкин выступил с сольным концертом на сцене Бакинского конгресс-центра, сообщает Day.Az.
Концерт Галкина в столице Азербайджана прошел при аншлаге, вызвав огромный интерес у зрительской аудитории.
После концерта артист поделился на своей странице в Instagram видеокадрами с мероприятия и поблагодарил бакинскую публику за теплый прием.
"Более двадцати лет приезжаю с концертами в Азербайджан. Спасибо, любимые мои зрители в Баку, за такой горячий прием, за чуткость, за верность! Вчера была потрясающая встреча с вами, буду хранить ее в сердце. До новых встреч!", - написал артист.
Ранее Максим Галкин в stories Instagram, показав панораму Баку, назвал город невероятно красивым.
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