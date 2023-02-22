Максим Галкин о концерте в Баку

Известный российский артист эстрады Максим Галкин выступил с сольным концертом на сцене Бакинского конгресс-центра, сообщает Day.Az.

Концерт Галкина в столице Азербайджана прошел при аншлаге, вызвав огромный интерес у зрительской аудитории.

После концерта артист поделился на своей странице в Instagram видеокадрами с мероприятия и поблагодарил бакинскую публику за теплый прием.

"Более двадцати лет приезжаю с концертами в Азербайджан. Спасибо, любимые мои зрители в Баку, за такой горячий прием, за чуткость, за верность! Вчера была потрясающая встреча с вами, буду хранить ее в сердце. До новых встреч!", - написал артист.

Ранее Максим Галкин в stories Instagram, показав панораму Баку, назвал город невероятно красивым.