The Rolling Stones запишет альбом с Полом Маккартни и Ринго Старром

Британская группа The Rolling Stones собирается записать альбом с двумя оставшимися в живых экс-участниками группы The Beatles Полом Маккартни и Ринго Старром. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Variety.

По имеющимся данным, музыканты принимают участие в работе над альбомом коллег в Лос-Анджелесе, США.

Отмечается, что Маккартни уже записал несколько партий на бас-гитаре в ряде треков для грядущего проекта The Rolling Stones, объем участия Старра в творческом процессе пока не уточняется.

Также сообщается, что на данный момент неясно, какие треки войдут в окончательный вариант альбома.