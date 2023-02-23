https://news.day.az/showbiz/1540585.html The Rolling Stones запишет альбом с Полом Маккартни и Ринго Старром
The Rolling Stones запишет альбом с Полом Маккартни и Ринго Старром
Британская группа The Rolling Stones собирается записать альбом с двумя оставшимися в живых экс-участниками группы The Beatles Полом Маккартни и Ринго Старром. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Variety.
По имеющимся данным, музыканты принимают участие в работе над альбомом коллег в Лос-Анджелесе, США.
Отмечается, что Маккартни уже записал несколько партий на бас-гитаре в ряде треков для грядущего проекта The Rolling Stones, объем участия Старра в творческом процессе пока не уточняется.
Также сообщается, что на данный момент неясно, какие треки войдут в окончательный вариант альбома.
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