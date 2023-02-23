Дженнифер Лопес поздравила двойняшек с 15-летием

Дженнифер Лопес опубликовала новый пост в соцсетях. Она поделилась видеороликом, куда вошли архивные фотографии с ее детьми - двойняшками Эммой и Максимилианом. Певица поздравила сына и дочь с 15-летием, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С днем рождения, мои прекрасные кокосики. Я так горжусь вами обоими во всех смыслах. Люблю вас бесконечно", - написала Дженнифер Лопес.

В 2004 году Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони. Брак был заключен спустя неделю после развода Марка Энтони с Дайанарой Торрес. В 2007 году во время совместного тура Дженнифер Лопес и ее супруг объявили о том, что ждут первенца. 22 февраля 2008 года на свет появились двойняшки - Эмма и Максимилиан. Однако в 2011 году Дженнифер Лопес и Марк Энтони рассказали журналистам о расставании.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком, с которым встречалась с 2002 по 2003 год. 16 июля 2022 года знаменитости поженились.