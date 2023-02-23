В Баку прошла встреча актеров фильма "Evdə qalmış" с поклонниками

В кинотеатре Park Cinema Park Bulvar состоялась автограф-сессия актеров фильма "Evdə qalmış", сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие режиссер фильма Валех Ахмедов, исполнители главных ролей в кинокартине - народная артистка Гамида Омарова, актеры Шахрияр Абилов, Санура Джафарова, Кянан Юсифов, Нигяр Ахмедова и Эльчин Мамедли.

Творческий коллектив фильма тепло пообщался со зрителями, актеры с удовольствием фотографировались с поклонниками, отвечали на их вопросы, раздавали автографы. Затем зрители вместе с актерами посмотрели фильм.

Сюжет фильма - герои в поисках настоящей любви, но по настоянию родителей должны жениться до 30 лет. Молодых людей, уставших от вопросов соседей, знакомых и родственников - "Когда собираешься создать семью?", "Когда решишься?", сводят случайные события. Как они встретят свое 30-летие - свободными или женатыми? Как путь, который они выберут, чтобы избавиться от ярлыка "одиночки", изменит их жизнь?

Приобрести билеты на показ зрители могут, перейдя на сайт www.parkcinema.az, или в кассах кинотеатров Park Cinema.

Отметим, что следующая автограф-сессия с участием актеров фильма "Evdə qalmış" состоится 28 февраля в Park Cinema Metro Park.