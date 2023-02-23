Пэрис Хилтон раскрыла имя новорожденного сына

Светская львица Пэрис Хилтон, месяц назад ставшая мамой, рассказала, как назвала сына. Об этом она заявила в своем подкасте This Is Paris. Мальчика назвали Феникс Бэррон Хилтон Реум. Пэрис Хилтон объяснила, почему выбрала имя Феникс. Она захотела, чтобы имя ее сына ассоциировалось с каким-нибудь городом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Фениксе есть несколько хороших ориентиров в поп-культуре. И важно что, когда пламя вспыхивает, а затем гаснет - феникс восстает из пепла, чтобы снова летать. Я хочу, чтобы мой сын рос, зная, что катастрофы и триумфы проходят через всю нашу жизнь. И что это должно давать нам большую надежду на будущее", - рассказала Пэрис Хилтон.

Второе имя сына, Бэррон, выбрано тоже не случайно: Пэрис Хилтон назвала мальчика в честь покойного дедушки - Бэррона Хилтона, владельца сети отелей Hilton.

В 2019 году Бэррон Хилтон скончался в возрасте 91 года. Большую часть своего наследства он отдал на благотворительность.