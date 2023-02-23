Бруклин Бекхэм набил новое огромное тату в честь жены Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм рассказал, что сделал новую татуировку в честь своей жены. Об этом он рассказал в интервью E! News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сын Дэвида Бекхэма рассказал в интервью The Rundown, что набил огромный портрет Николы Пельтц на своем предплечье.

"Это было вскоре после того, как мы начали встречаться, и я наполовину заполнен ей. У меня есть около 20 тату, посвященных ей. Я думаю, как только ты находишь того человека, без которого просто не можешь жить, это так просто. Я люблю ее больше всего на свете. Я всегда стараюсь сделать ее счастливой. Это все, что я делаю", - высказался Бруклин Бекхэм.

Он также рассказал, что его отец "всегда говорил, просто делай все, чтобы она была счастлива, и не лги ей".

27-летняя Никола Пельтц вышла замуж за 23-летнего старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм в апреле 2022 года. Пышная свадьба проходила в поместье семьи Пельтц в Палм-Бич и обошлась молодоженам $3,5 млн.