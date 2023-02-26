Лиам Нисон назвал причину отказа от роли Джеймса Бонда

Актер Лиам Нисон рассказал, что отказался от роли агента 007 из-за ультиматума его жены Наташи Ричардсон. В интервью Rolling Stone он сообщил, что продюсер "Джеймса Бонда" Барбара Брокколи несколько раз связывалась с ним в 1990-х, чтобы обсудить возможное сотрудничество. В тот момент актер получил номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль после выхода "Списка Шиндлера", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я знаю Брокколи. Она рассматривала кучу актеров, - сказал Нисон. "Вышел "Список Шиндлера", и Барбара пару раз звонила мне, чтобы спросить, заинтересован ли я. И я сказал: "Да, мне было бы интересно". А потом моя прекрасная жена [Наташа Ричардсон], упокой господь ее душу, сказала мне, когда мы снимали "Нелл" в Каролине: "Лиам, я хочу тебе кое-что сказать: если ты играешь Джеймса Бонда, мы не женимся".

Любовь Нисона к Ричардсон превзошла его интерес к роли Джеймса Бонда, поэтому он не пошел на встречу с Брокколи. Их брак продлился с 1994 года до смерти Ричардсон в 2009-м.