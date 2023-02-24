Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве оператора

Актер Алек Болдуин не признал свою вину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в результате стрельбы на съемках фильма "Ржавчина" (Rust).

Об этом сообщила газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Болдуин должен был появиться на слушании по делу в пятницу, но решил не участвовать в нем и вместо этого направил в суд заявление о непризнании своей виновности.

В начале февраля телеканал CNN сообщил, что прокуратура штата Нью-Мексико официально предъявила обвинения актеру в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс.