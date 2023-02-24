На церемонии "Оскар 2023" будет задействована специальная "кризисная команда", которая должна оперативно реагировать на скандалы, вроде того, что устроил Уилл Смит годом ранее. Такое решение приняла Американская киноакадемия, передает Day.Az со ссылкой на kinonews.ru.

"Благодаря прошлому году мы переосмыслили многие вещи, которые могут произойти на церемонии вручения премии "Оскар". Поэтому команды и структуры по коммуникации в кризисных ситуациях, которые у нас теперь есть, позволят нам быстро принимать необходимые меры, - объяснил продюсер шоу Билл Крамер. - Все будет происходить в зависимости от специфики кризиса. Давайте надеяться, что ничего не произойдет, и нам никогда не придется их использовать".

Напомним, что в прошлом году главное шоу американской киноиндустрии было омрачено грандиозным скандалом с участием Уилла Смита во время одного из выступлений ведущего Криса Рока. Когда последний пошутил по поводу прически жены Уилла Смита, тот поднялся на сцену и отвесил своему коллеге оплеуху. В дальнейшем он извинился за свое поведение, однако Киноакадемия приняла решение отстранить Уилла Смита от участия в церемониях "Оскар" на десять лет.

Отметим, что вручение наград пройдет 12 марта 2023 года. Ведущим станет Джимми Киммел.