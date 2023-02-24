Netflix снизила цены на подписки в некоторых странах

Netflix Inc в четверг сообщила, что в некоторых странах снизала цены на свои подписки. Стриминговый гигант стремится поддержать рост числа подписчиков на фоне жесткой конкуренции и ограниченных потребительских расходов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Акции Netflix вчера упали почти на 5%. В последний год в индустрии потоковых услуг отмечалась жесткая конкуренция, так как вызванный пандемией бум спадает, а потребители ограничивают расходы, опасаясь возможной рецессии. Это вынуждает компании пересматривать свои стратегии.

Согласно The Wall Street Journal, которая первой сообщила эту новость, цены были снижены в некоторых странах Ближнего Востока, в странах Африки к югу от Сахары, в Латинской Америке и Азии. Как пишет WSJ, снижение цен коснулось определенных тарифов Netflix на этих рынках, причем в некоторых случаях стоимость подписок была сокращена наполовину.

Netflix работает более чем в 190 странах и стремится нарастить свою долю в новых международных регионах, поскольку рынки США и Канады уже насыщены.

В 4-м квартале компания добавила около 7,6 млн подписчиков после того, как потеряла их в 1-м полугодии 2022 года, когда такие конкуренты, как Paramount+ и Disney+, привлекали подписчиков.

Однако средняя выручка на подписчика в последние три месяца 2022 года снизилась во всех регионах.

"Мы всегда изучаем возможности улучшить опыт наших подписчиков. Мы можем подтвердить, что в ряде стран обновляем цены наших тарифных планов", - заявил представитель компании.