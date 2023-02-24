Звезда «Ходячих мертвецов» Стивен Ян снимется в новом проекте Marvel

Американский актер корейского происхождения Стивен Ян снимется в фильме Marvel Studios "Громовержцы". Как сообщает The Hollywood Reporter, его роль пока не раскрывается, но известно, что она ключевая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сюжету комиксов, громовержцы представляют собой антигероев и злодеев, объединенных в отряд. Их сыграют Джулия Луи-Дрейфус, Ольга Куриленко, Флоренс Пью, Ханна Джон-Кэймен и другие. Роль генерала Таддеуса Росса, которую раньше играл Уильям Херт, исполнит Харрисон Форд.

Выход фильма "Громовержцы" ожидается 26 июля 2024 года.

Актер Стивен Ян известен благодаря ролям в сериале "Ходячие мертвецы" и фильме "Минари". В 2021 году после выхода "Минари" он был номинирован на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль".