https://news.day.az/showbiz/1541302.html Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве - ВИДЕО
Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве - ВИДЕО
Суд в США разрешил Болдуину продолжить карьеру актера. Комик может сниматься, но ему запретили употреблять алкоголь.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ранее Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве. Актер должен был появиться на слушании в суде, но не пришел. Болдуин прислал заявление о непризнании своей вины. Во время съемок фильма актеру дали заряженное оружие. При выстреле пострадали режиссер и кинооператор. Джоэл Соус выжил, Галину Хатчинс врачи не спасли.
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