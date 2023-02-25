Алек Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве

Суд в США разрешил Болдуину продолжить карьеру актера. Комик может сниматься, но ему запретили употреблять алкоголь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ранее Болдуин не признал вину в непредумышленном убийстве. Актер должен был появиться на слушании в суде, но не пришел. Болдуин прислал заявление о непризнании своей вины. Во время съемок фильма актеру дали заряженное оружие. При выстреле пострадали режиссер и кинооператор. Джоэл Соус выжил, Галину Хатчинс врачи не спасли.