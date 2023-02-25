Певица Pink едва не подралась с Кристиной Агилерой

Певица Pink впервые рассказала, как едва не подралась с певицей Кристой Агилерой на съемках клипа их совместного трека "Lady Marmalade", сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Песня стала одним из главных хитов 2001 года и саундтреком мюзикла "Мулен Руж" с Николь Кидман и Юэном МакГрегором в главных ролях. Композицию исполнили четыре артистки: Pink, Кристина Агилера, рэперша Lil Kim и соул-исполнительница Миа.

По воспоминаниям Pink, со всеми, кроме Агилеры, у нее сложились хорошие рабочие отношения. Исполнительница отметила, что они с Кристиной не сошлись характерами, а причиной для ссоры на съемках стал стул.

"Ее возмутило, что я сидела на ее стуле. В какой-то момент она мне даже стала угрожать, что кинет им в меня при первой же возможности. Я сперва не знала, что это ее стул, но после того, как она начала меня оскорблять, пошла на принцип. Со мной нельзя так разговаривать", - вспоминает Pink.

В конце своего рассказа, певица отметила, что со временем они сумели примириться с Агилерой и свои былые обиды оставили в прошлом.