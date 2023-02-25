На Леди Гагу подают в суд

Дженнифер Макбрайд, вернувшая похищенных собак певицы Леди Гаги, подает на певицу в суд за невыплату ей обещанного вознаграждения в размере $500 тыс. Об этом сообщает новостной портал BuzzFeed News, ссылаясь на соответствующий документ, передает Day.Az.

"В иске говорится, что Гага "обманула" Макбрайд, "дав обещание без намерения его выполнять", - сказано в материале.

Согласно исковой информации, Макбрайд испытала моральную боль из-за того, что не получила гарантированное финансовое поощрение.

В феврале 2021 года неизвестные похитили у Леди Гаги двух французских бульдогов. Злоумышленники выстрелили в помощника певицы, выгуливавшего ее питомцев в Лос-Анджелесе, и похитили собак. Певица предложила $500 тыс. вознаграждения за их возврат и спустя несколько дней бульдогов вернули.

Впоследствии Джеймс Ховард Джексон, который является одним из обвиняемых в похищении двух французских бульдогов певицы Леди Гаги и в попытке убийства ее помощника Райана Фишера, выгуливавшего этих собак, был приговорен к 21 году тюрьмы.