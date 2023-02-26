Warner Bros. подала иск против Paramount Global

Компания Warner Bros. подала иск против компании Paramount Global, обвинив ее в нарушении части лицензионной сделки на $500 млн в отношении прав на трансляцию анимационного сериала "Южный парк", сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Материнская компания стиминга HBO Max утверждает, что Paramount нарушила контракт 2019 года, перенаправив спецвыпуски и другой контент "Южного парка" на свою собственную стриминговую платформу Paramount+.

Иск по делу был подан 24 февраля 2023 года в Верховный суд штата Нью-Йорк.

"Warner Bros./HBO предъявляет этот иск, чтобы защитить свои права и возместить ущерб в размере сотен миллионов долларов, понесенный в результате неправомерных действий ответчиков", - говорится в иске.

"Южный парк" уже более 25 лет является основным продуктом кабельного канала Paramount Global Comedy Central, насчитывая 26 сезонов и более 300 эпизодов.