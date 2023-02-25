Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс рассталась с бойфрендом
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Звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс рассталась во своим бойфрендом Рубеном Селби после пятилетнего романа, сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уильямс и Селби заявили о прекращении романтических отношений в своих соцсетях.

"Конец эры. Мы с Рубеном приняли решение расстаться", - написала актриса и попросила поклонников не досаждать ей и Рубену лишними расспросами.

Исполнительница роли Арьи Старк отметила, что с тех пор, как она встретила Селби, их "связь всегда была важной частью их карьер... и так будет продолжаться".

Рубен Селби далек от мира большого кино. Он является одним и сооснователей модельного агентства Contact Agency. Компания называет себя "платформой для следующего поколения моделей".